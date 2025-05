Il Consigliere Comunale di Baronissi Marco Picarone, nel corso di una conferenza stampa, ha ribadito le accuse di qualche giorno fa: “Gli elettori hanno votato per Anna Petta come Sindaco non per Luca Galdi”. Lo stesso Picarone, inoltre, è tornato ad affrontare la vicenda degli esposti anonimi giunti al Comune e, per tempo, tenuti nascosti ai consiglieri di opposizione.

Share on: WhatsApp