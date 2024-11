REGIONALI 2025. CIRIELLI (FDI): “CHIESTA MIA DISPONIBILITA’ MA NON SI DECIDERA’ PRIMA DI MAGGIO 2025”

“Quello della Campania è un discorso locale, poi chiaramente sono i leader che fanno una valutazione a livello nazionale. A livello di partito mi hanno chiesto la disponibilità ma onestamente io sono molto felice di fare il viceministro degli Esteri, è il mio sogno. Però sono anche un uomo di partito e se fosse necessario…ma è un problema che penso non si porrà prima di aprile-maggio”. Così il viceministro agli Affari Esteri e alla cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, intercettato dai cronisti in Transatlantico alla Camera. “De Luca? È un personaggio pittoresco, avrà qualche altro obiettivo, io lo conosco”, aggiunge quindi parlando del governatore della Campania. Il terzo mandato “è un falso scopo, alza il prezzo – prosegue Cirielli -. Io penso sia un uomo intelligente, che sa che non va da nessuna parte con questa questione. Però non vuole uscire di scena così”. “Un messaggio a Schlein? In Campania direbbero che è un messaggio trasversale”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

