BARONISSI. IL NUOVO PUC IN CONSIGLIO COMUNALE ENTRO LA FINE DELL’ANNO IN CORSO

Il Nuovo Piano Urbanistico Comunale di Baronissi arriverà in Consiglio Comunale entro la fine del 2024. Ultimate le riunioni all’interno della maggioranza del Sindaco Anna Petta, adesso il documento di programmazione urbanistica sarà portato all’attenzione dei consiglieri comunali, per la sua definitiva adozione. C’è attesa, in città, per alcune varianti che toccano territori molto importanti per il centro della Valle dell’Irno: molta attesa anche per comprendere come la maggioranza si muoverà rispetto ad un argomento molto delicato e molto tecnico. Il primo atto importante della gestione del Sindaco Petta potrebbe, pero’, giungere al traguardo con l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Baronissi.

