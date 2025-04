REGIONALI 2025. DA FORZA ITALIA L’APPELLO AD AZIONE: “IL CENTRO TORNI AD ESSERE MAGGIORANZA”

“In Campania c’è una minoranza che si comporta da maggioranza, e una maggioranza che viene relegata a fare la minoranza. Il centro è forte, ma la sinistra cerca di non farlo contare”.

Così Gianfranco Librandi, vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, rivolgendosi a Ettore Rosato, vice segretario di Azione.

“Oggi Rosato dice cose importanti che vanno colte. Se vogliamo davvero ridare dignità al centro, dobbiamo lavorare insieme su un obiettivo comune: farlo tornare a essere maggioranza in Campania”, conclude Librandi, aprendo al dialogo tra le forze moderate e riformiste.

