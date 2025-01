REGIONALI 2025. DALL’AGRO I NOMI DI FORTINO, D’ACUNZI, DEL SORBO, FABBRICATORE E LANZETTA

Arrivano dai Comuni piu’ importanti dell’Agronocerinosarnese numerose ipotesi di candidatura per le prossime elezioni Regionali in Campania. Due i nomi femminili che giungono da Nocera Inferiore, centro capofila di tutta la zona: con il centro sinistra di De Luca è pronta a scendere in campo, sostenuta da tutta l’amministrazione comunale di Paolo De Maio, l’assessore Federica Fortino; con Forza Italia, invece, ci sarà il nome della consigliera comunale Tonia Lanzetta.

Un altro derby si preannuncia nell’altra Nocera, quella Superiore dove, sicuramente, ci sarà la candidatura di Pasquale D’Acunzi, fratello di Gennaro, attuale primo cittadino di Nocera Superiore;

con Fratelli d’Italia, invece, il nome è quello dell’attuale Coordinatore Provinciale del partito di Giorgia Meloni ovvero Giuseppe Fabbricatore.

Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale di Angri e consigliere provinciale della Lega, sarà in campo con il partito di Matteo Salvini, sperando di poter contare sul sostegno di una parte importante della amministrazione comunale in carica.

Da verificare, invece, i nomi che arriveranno da Scafati, dove, almeno per il momento, il Sindaco Pasquale Aliberti non sembra intenzionato a mettere in campo candidature che possano fare riferimento a lui.