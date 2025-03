REGIONALI 2025. DE LUCA: “CAMPO LARGO? TSO PER CHI USA QUESTO TERMINE”. E PENSA A SUCCESSIONE A SCHLEIN

“Io sono di quelli che non dirà mai che l’alternativa è il campo largo. Io darei due anni di carcere a chi parla di campo largo, o per lo meno lo indirizzerei verso un tso, perché è un termine inventato dai radical chic del Partito democratico, quelli che io chiamo i ‘pi pi'”. A dirlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo al Congresso Nazionale Straordinario del Psi in corso a Napoli.

“Candidarmi alla segreteria nazionale del Pd? Ora ci penso…”. Mentre sta per lasciare il congresso nazionale straordinario del Psi, Vincenzo De Luca viene avvicinato dal vicesegretario nazionale del Partito socialista, Salvatore Oddo, che lo invita a mettere da parte la presidenza della Regione Campania e a candidarsi alla guida dei Dem. De Luca sorride, gli stringe la mano e dice: “Ora ci penso…”