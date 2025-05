REGIONALI 2025. DE LUCA-ELLY, NESSUN INCONTRO ALL’ORIZZONTE, IN CAMPANIA TRATTA MISIANI

Non c’è nessuno incontro all’orizzonte tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein che, pare, volersi tenere abbastanza alla larga dalle vicende campane. Ed allora ogni decisione, ogni passo in avanti verso una possibile trattativa tra De Luca ed il Pd, passa tra le mani del plenipotenziario commissario regionale del Partito Democratico in Campania Antonio Misiani. E, con ogni probabilità, nel corso della prossima settimana Misiani potrebbe riprendere il filo del discorso con gli alleati della coalizione di centro sinistra, convocando la riunione del Campo Largo, qualche mese fa prima organizzata e poi annullata, all’ultimo momento.

