UNISA. FIATO SOSPESO PER IL DECRETO ELETTORALE: SI VOTA IL 10 O IL 16 GIUGNO

Tra oggi e lunedi’ 5 Maggio dovrebbe essere firmato e pubblicato, dal professore Decano – la docente Tortora – il Decreto Elettorale con il quale vengono stabilite le date per il voto per il rinnovo del Rettore, ma anche le modalità di voto per i docenti, i dipendenti e gli studenti che hanno diritto di partecipare alle prossime elezioni. Le date che ballano sono, al momento, due: il 10 ed il 16 Giugno, per la prima votazione per la quale è richiesto il superamento della metà degli aventi diritto piu’ uno per la vittoria. Lo stesso criterio sarà adottato anche per la seconda e la terza votazione. Solo dopo si passerà al voto riservato ai due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, senza superare la soglia che gli avrebbe consentito la vittoria nei primi tre turni.

Share on: WhatsApp