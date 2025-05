IL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA APPROVA DELIBERA PER DIRE AL RIARMO EUROPEO

Il Comune di Vallo della Lucania prende posizione contro il riarmo in Europa. Nella seduta del Consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità una proposta ufficiale — presentata dall’assessora del Movimento 5 Stelle Iolanda Molinaro e dal sindaco Antonio Sansone — che esprime un netto dissenso nei confronti del piano europeo “ReArm Europe/Readiness 2030”. La proposta, discussa in modo approfondito in aula, è stata accolta con favore da tutte le forze politiche rappresentate in consiglio, sia di maggioranza che di opposizione, dando vita a un fronte comune contro quella che viene percepita come una pericolosa deriva militarista dell’Unione Europea.

“Un progetto da 800 miliardi di euro per la difesa rischia di compromettere investimenti fondamentali in settori vitali come sanità, scuola, politiche giovanili e coesione sociale – dichiara il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania –. L’Europa deve ritrovare la sua vocazione originaria: pace, cooperazione e sviluppo sostenibile, non corsa agli armamenti.”

Il piano “ReArm Europe”, annunciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, prevede la creazione di fondi pubblici e privati per sostenere la spesa militare, inclusa la possibilità di escludere tali spese dal calcolo del deficit nel Patto di stabilità. Tra i suoi obiettivi: favorire la produzione bellica con fondi comuni, anche a scapito di risorse destinate alla coesione territoriale e sociale.