REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO: “DE LUCA SI DIMETTA SE VUOLE FARE DAVVERO DECIDERE I CAMPANI”

”Se Vincenzo De Luca crede davvero che siano i campani a dover giudicare il suo operato, dimostri coerenza e si dimetta domani stesso. Dopo l’impugnativa del governo sulla legge regionale che consente il terzo mandato, non ci sono più alibi: restituiamo ai cittadini la possibilità di scegliere”. Lo riferisce in una nota Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“De Luca sarà ancora candidabile e avrà modo di confrontarsi direttamente con gli elettori. Andiamo subito a votare e rimettiamo nelle mani dei campani ogni decisione sul futuro della Campania”, si chiude la nota.