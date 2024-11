REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “IL CANDIDATO SARA’ SCELTO DA LEADER NAZIONALI CENTRO DESTRA”

Leggo con piacere quanto riportato dai quotidiani nazionali, secondo cui sarei favorito nei sondaggi del centrodestra per la vittoria alle elezioni regionali in Campania. Tuttavia, ho già ribadito che la scelta non spetta a noi, bensì ai leader nazionali”. Lo dichiara l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello in merito ad una possibile candidatura alla presidenza del consiglio regionale della Campania. “In Campania abbiamo bisogno di un supporto forte dai leader nazionali – prosegue Martusciello –. Lo scontro tra il PD e il presidente Vincenzo De Luca mette a rischio la normale vita democratica della regione”. Al momento il nome del candidato sarà scelto dai leader nazionali dei partiti che compongono la coalizione.

De Luca è una faccia di bronzo e avrà la medaglia di bronzo. Ormai è chiaro: arriverà terzo”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

“Quello che dispiace – aggiunge Martusciello – è che De Luca, ci arriverà trascinando la Regione in uno scontro politico istituzionale senza precedenti”.

Martusciello lancia anche un avvertimento ai consiglieri regionali campani.

“Quelli che domani voteranno a favore del recepimento della norma del terzo mandato- afferma – non troveranno poi candidature nel centrodestra, quando inizierà il fuggi fuggi generale”.