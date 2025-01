REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “OGNI GIORNO RICEVO UN CONSIGLIERE REGIONALE ELETTO CON DE LUCA”

“Consiglieri eletti con De Luca? Ne ricevo uno al giorno. Molti di loro sono validi e rappresentativi. Con gli eletti della provincia di Napoli, poi, c’è una conoscenza antica. Capisco il loro stato d’animo. Non mi pongo problemi ad accoglierli, se condividono i nostri valori. Vedremo quello che accadrà”. Lo afferma in una nota Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Certo – prosegue – lo spostamento dell’elezione dei giudici costituzionali di due settimane potrebbe far slittare anche la sentenza sulla Campania, lasciando, come avevamo previsto, De Luca in campo fino all’estate. Questo significa che De Luca rimarrà in campo, salvo poi uscirne pochi mesi prima delle elezioni. Per questo – conclude – lasceremo le liste aperte per tutti coloro che, una volta terminata la sua esperienza, non vorranno seguire il candidato della sinistra”

