REGIONALI 2025. GENNARO SANGIULIANO CON FDI E CATELLO MARESCA CON FORZA ITALIA

Anche in Provincia di Napoli iniziano a delinearsi le liste del centro destra in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania. In attesa di conoscere il nome del candidato alla Presidenza – che potrebbe arrivare nella giornata di oggi al termine di un summit romano – l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è pronto a tornare alla politica attiva, con la sua candidatura a capolista con Fratelli d’Italia in Provincia di Napoli. Stesso discorso per il magistrato Anti Camorra Catello Maresca che, dopo l’esperienza con le Comunali di Napoli nel 2021, ha dato la sua disponibilità per una candidatura al Consiglio Regionale nella lista di Forza Italia. Tra i nomi illustri resta, ancora, in campo l’ipotesi suggestiva di una candidatura con Noi Moderati dell’ex Ministro Mara Carfagna che, nelle prossime settimane, potrebbe essere chiamata in causa per dare un contributo alla campagna elettorale del partito di Maurizio Lupi.

