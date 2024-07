REGIONALI 2025. GLI EX SINDACI VALIANTE E CANFORA DANNO DISPONIBILITA’ AL PD PER UNA CANDIDATURA

Ci sono, anche in casa Partito Democratico, i primi nomi per una candidatura alle prossime regionali per il Consiglio: nel corso di alcuni incontri, che si sono tenuti nei giorni scorsi, a Salerno, all’interno della sede della Segreteria Provinciale gli ex Sindaci Gianfranco Valiante (Baronissi) e Giuseppe Canfora (Sarno), rimasti, per diverse ragioni, privi di ogni incarico, avrebbero già dato disponibilità, ai vertici del PD, per poter scendere in campo per le prossime elezioni Regionali in Campania del 2025.

In particolare, Valiante, già reduce dalla campagna elettorale per le Politiche del 2022, si sarebbe detto pronto a partire con una personale campagna elettorale, partendo dalla Valle dell’Irno per, poi, raggiungere ogni comune della Provincia di Salerno.