“L’onorevole Gìovanni Fortunato, sindaco di Santa Marina, entra nella segreteria regionale di Forza Italia Campania come responsabile del dipartimento politiche energetiche e green deal”. Lo annuncia Fulvio Martusciello , coordinatore degli azzurri campani. Per Martusciello si tratta di “una adesione importante e significativa che radicherà ancora di più Forza Italia in provincia di Salerno. Valuteremo la candidatura del sindaco per le elezioni regionali del 2025 in Campania”.

Share on: WhatsApp