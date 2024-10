REGIONALI 2025. I SINDACI DI SAN VALENTINO TORIO E STRIANO GUARDANO AD ALLEANZA VERDI SINISTRA

Che i due sindaci fossero amici da tempo, lo sapevano tutti., ma ora iniziano a farsi vedere anche insieme sui territori, oltre che in campagna elettorale. A Striano, alle ultime comunali, Strianese si e’ schierato apertamente per Gerli e la sua lista.

Voci di corridoio parlano di interlocuzioni sempre piu’ intense tra i due, per coinvolgere anche altri primi cittadini del comprensorio dell’Agro Nocerino Sarnese e del Basso Vesuviano, e puntare cosi ad un seggio regionale per la lista ADS/VERDI sia nella circoscrizione di Napoli che in quella di Salerno. Ieri a San Valentino Torio un convegno molto partecipato sulla difesa personale e le pari opportunita’ e’ stata l’ occasione, alcuni dicono, per discutere delle prossime scadenze elettorali e lavorare ad una sinergia politico/istituzionale sul territorio.

Gerli e’ dirigente ragionale dei Verdi ed ora e’ in procinto di avere importanti incarichi nazionali, ed avuto anche l’ incarico di lavorare alla parte della lista che tocca ai Verdi per le regionali nella circoscrizione di Salerno. Ma Strianese e’ sempre legato al Governatore De Luca e al figlio Piero, oltre ad avere il “problema” del possibile terzo mandato a San Valentino Torio.

