UNISA. ELETTO IL NUOVO DIRETTORE DELLA FACOLTA’ DI FARMACIA: ECCO DI CHI SI TRATTA

Sarà Gianluca Sbardella, professore ordinario in Chimica farmaceutica, il nuovo direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno. Le elezioni si sono svolte la mattina del 21 ottobre. Unico docente a essersi reso disponibile come candidato, ha ottenuto l’ottantacinque per cento dei voti, sei le schede bianche , quattro le nulle. Un importante segno di compattezza e fiducia nei confronti di Sbardella che inizierà il suo mandato di tre anni alla guida della struttura il prossimo 12 dicembre. Raccoglie il testimone del direttore uscente Pietro Campiglia.

