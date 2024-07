REGIONALI 2025. IL CENTRO DESTRA IN STAND BY: IL NOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE CONGELATO

L’euforia del post Europee è già finita: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, in Campania, hanno messo, per il momento, in disparte il dialogo sulla scelta del candidato Presidente alle prossime Regionali, congelando ogni discorso, anche per attendere le evoluzioni nel campo del centro sinistra. E’ chiaro che ogni decisione dipenderà anche da come il Campo Largo, in Campania, affronterà la tornata per le Regionali e, soprattutto, da chi indicherà come candidato Presidente. C’è la questione del Terzo Mandato, c’è da chiarire il rapporto con il Movimento 5 Stelle, c’è il nome di De Luca ma c’è anche quello di Manfredi. Ed allora meglio aspettare, considerato che in Campania si parte da una situazione di svantaggio, visti gli esiti delle ultime Regionali del 2015 e, soprattutto, del 2020. I tempi per una decisione che non sia affrettata e dettata dall’emergenza ci sono ancora. Entro la fine del 2024, chiaramente, il nome dovrebbe essere ufficializzato per consentire al candidato ed ai partiti della coalizione di organizzare una campagna elettorale seria ed efficace.

