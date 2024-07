IL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI OSPITERA’, NEL 2025, GLI STATI GENERALI DELLA BELLEZZA

Gli Stati Generali della Bellezza, la kermesse di Ali (Autonomie Locali Italiane) dedicata alla Cultura e al Turismo, tenutasi a Cuneo il 18 e 19 luglio 2024 hanno accolto la candidatura di Cava de’ Tirreni ad ospitare gli Stati Generali Città della Bellezza 2025.

Oltre cento amministratori si sono incontrati a Cuneo per confrontarsi sulle politiche per la crescita locale attraverso la valorizzazione delle bellezze storiche, paesaggistiche e ambientali delle città italiane.

“Ringrazio il presidente di Ali Campania Mimmo Volpe e tutti i sindaci per aver sostenuto ed accolto la candidatura di Cava de’Tirreni che ospiterà i prossimi Stati Generali Città della Bellezza. Un riconoscimento che premia anche la più grande ed imponente opera di rigenerazione urbana della nostra città, senza precedenti, nel segno della sostenibilità ambientale, inclusione, della qualità della vita”.

