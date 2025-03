REGIONALI 2025. IL CENTRO SINISTRA IN STABD BY IN ATTESA DEL PROSSIMO 9 APRILE

Tutti fermi, guai a muoversi, peggio ancora a rilasciare dichiarazioni compromettenti: fino al prossimo 9 Aprile, giorno in cui si discuterà, dinanzi alla Corte Costituzionale, il ricorso contro la legge regionale sul terzo mandato, non si muoverà foglia all’interno della coalizione di centro sinistra della Regione Campania. Congelati, almeno per il momento, i nomi di Mario Casillo, Roberto Fico, Sergio Costa – a seconda di quale partito debba guidare la coalizione – sono state rinviate, appunto a dopo il 9 aprile, anche le riunioni regionali tra i partiti che il Commissario del Partito Democratico Antonio Misiani aveva avviato. Ed allora i riflettori sono spostati su altri argomenti, senza dimenticare che ci saranno anche le campagne referendarie da organizzare sul territorio della Campania: anche quello sarà un test per valutare lo stato di salute del centro sinistra in tutta la Regione.

