REGIONALI 2025. IL COMMISSARIO PD MISIANI: “DOPO IL REFERENDUM I TAVOLI TEMATICI”

“C’è un ragionamento sul candidato o la candidata presidente per le prossime elezioni e lo faremo con le altre forze politiche con spirito di massima apertura. Non ci sono soluzioni precostituite, tutti sono legittimati a contribuire alla discussione. Il Pd lo farà senza veti né pregiudiziali”. Lo ha affermato Antonio Misiani, commissario regionale del Pd in Campania, rispondendo a una domanda in vista delle regionali di autunno in Campania. Misiani ha spiegato che il Pd promuoverà dopo il referendum iniziative tematiche sui punti cardine del governo regionale quali la sanità, i trasporti, lo sviluppo, il lavoro. “Vorremmo – ha sottolineato – che quei tavoli diventassero un momento di confronto con tutte le forze politiche alternative alla destra e con la società campana, con le forze economiche sociali, le università, le associazioni, la ricerca perché solo così si costruisce una coalizione credibile, non solo dal confronto tra le forze politiche, ma da un rapporto vero con questa regione che parta dal bilancio di questi dieci anni di amministrazione De Luca e individui insieme le priorità per il futuro”. E rispetto al ruolo di De Luca, Misiani ha affermato: “Noi vogliamo dialogare con tutti anche con il presidente De Luca che ha governato la Regione per dieci anni. Lavoriamo per l’unità e ci aspettiamo che tutti lo facciano e che anche il presidente De Luca dia il suo contributo prezioso alla costruzione di questo progetto politico”. Gli step indicati da Misiani sono “prima il programma, poi il candidato presidente e poi ragioneremo anche sulle liste che devono essere le più forti possibili”.

