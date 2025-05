SANITA’ IN CAMPANIA. ZINZI (LEGA): “BASTA NOMINE FATTE CON LA TESSERA DI PARTITO”

“Giusto ritrovarsi per fare sintesi e discutere di come rilanciare Napoli e la Campania. Ma su determinate cose è bene essere chiari e dire che tra la gestione della sanità di De Luca e del PD e quella che noi stiamo immaginando, c’è un abisso. E’ finito il tempo dei direttori generali selezionati a seconda della tessera di partito in tasca, noi vogliamo solo i più bravi”. Così il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero ZINZI, durante il suo intervento nel corso dell’evento ‘Insieme per Napoli: Agenda della Città per la Regione’ in corso nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli.

