REGIONALI 2025. IL MINISTRO PIANTEDOSI CHIUDE LA PORTA AD UNA CANDIDATURA: “TOCCA ALLA CLASSE DIRIGENTE LOCALE”

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi chiude, in maniera definitiva, la porta ad una sua possibile candidatura per le prossime regionali in Campania, quale candidato Presidente della coalizione di centro destra. Il nome di Piantedosi, che da tempo circola negli ambienti politici della Campania, di recente chiamato in ballo dal Sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo le dichiarazioni dello stesso Ministro sembra essere fuori dalla partita.

“Io – spiega durante la presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di destra”, nell’hotel Vesuvio di Napoli – sono molto onorato di essere citato in qualche modo, ma faccio un altro mestiere, ora il ministro dell’Interno, peraltro”. Il titolare del Viminale afferma: “Siccome sarà molto difficile che sia realistica questa candidatura, faccio un incoraggiamento alla classe dirigente politica territoriale che ha buone rappresentanze in tutti e tre i partiti”. Per Piantedosi è “opportuno che si contrapponga a una classe politica territoriale un’altra classe politica territoriale”, e, evidenzia ancora il ministro, “non sarei un papa straniero: sono avellinese, nato a Napoli. Ho l’orgoglio di appartenere a questa terra, ma è giusto che ci sia qualcosa che maturi dalla classe dirigente politica locale”.