M5S, AL VIA VOTO PER LA COSTITUENTE. GIUSEPPE CONTE: “INDIETRO NON SI TORNA, VOCE AGLI ISCRITTI”

“È un momento cruciale per la nostra comunità, che da ieri e fino a domenica è chiamata a votare per decidere sulle sfide, le battaglie e le modalità con cui rilanceremo con forza ed entusiasmo il M5s – dice Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle, a ‘Quotidiano Nazionale’ -. Sono profondamente orgoglioso del percorso che ci ha portato fino a qui: non troverete in Italia e in Europa nessun partito che si è messo così profondamente in discussione coinvolgendo fin dall’inizio gli iscritti, in maniera autenticamente partecipata e democratica”. Poi spiega come si è arrivati a questa tappa:

“È un cambiamento che arriva totalmente dal basso, senza ingerenze dei vertici. Al governo abbiamo un partito che decide le cose fra pochi familiari e amichetti, noi decidiamo con decine di migliaia di iscritti. E attenzione, non stiamo discutendo solo di regole e organizzazione interna, ma di temi cruciali come difesa della sanità pubblica, lavoro, scuola, diritti, interventi per aumentare gli stipendi e combattere l’evasione fiscale. Decidiamo sul Paese che vogliamo”. Secondo l’ex premier “bisogna aprirsi e ascoltare le indicazioni della comunità degli iscritti che è sovrana. Saranno loro a decidere su ogni cosa, compreso quel che riguarda la figura del presidente. Solo una cosa non può essere toccata: la libertà per la nostra comunità di discutere su tutto. Non ci sono temi tabù e nessuno può metterle il bavaglio nel momento in cui è chiamata a incidere sul futuro del Movimento. Dobbiamo riaccendere l’entusiasmo – aggiunge – con un nuovo slancio, parlare con più forza e sempre nuove soluzioni da proporre ai cittadini e ai territori”.