REGIONALI 2025. IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI RIVENDICA LA CANDIDATURA IN VENETO

Il leader della Lega e vicepremier nonché ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in una intervista al “Messaggero” parla della grande battaglia che si staglia all’orizzonte del Carroccio, dopo una sconfitta cocente alle Regionali in Umbria: le elezioni in Veneto: “Se chiederemo la Regione per la Lega? Certo, noi la chiediamo” taglia corto Salvini. Luca Zaia, il governatore leghista ribattezzato ‘Doge’, dopo un decennio al timone sull’onda di consensi bulgari non può ricandidarsi: servirebbe una deroga alla legge che vieta di correre per tre volte. Il famoso “terzo mandato”, però, Meloni non vuole concederglielo: “Noi chiederemo anche quello, certo, ne parlerò con Meloni” ribatte il ‘Capitano’. “Ovviamente – conclude Salvini – ora la priorità è la legge di bilancio”.

