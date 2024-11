IL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO PRESENTA ALL’ANCI A TORINO L’EDIZIONE 2025 DI AGRODOC

Ieri 21 Novembre, nella Sala Stampa del Lingotto Fiere, si e’ tenuta la presentazione della edizione 2025 di “AGRODOC” dove DOC sta per Denominazione di Origine Campana.

AGRODOC, che nel 2025 arriva alla terza edizione, e’ una iniziativa di cultura e spettacolo che si svolge ogni anno a San Valentino Torio (Sa) dove qualità, musica e arti visive si fondono.

L’evento è patrocinato da ben 7 Direzioni della RAI, alcune delle quali hanno partecipato oggi alla conferenza stampa con i direttori nazionali.

L’ edizione 2025 si terra’ da giovedì 29 Maggio a Domenica 1 Giugno.

Le edizioni precedenti hanno visto la proiezione di documentari della Rai su Edoardo De Filippo, Massimo Trosi, Toto’, Le Quattro Giornate di Napoli, la vittoria dello scudetto di basket della Juve Caserta e la partecipazione di artisti a cantare o recitare come Enzo De Caro, Enzo Gragnaniello, Valentina Stella, Gigi Finizio, Alessandro Preziosi, Livio Cori, attori di Mare Fuori come Giovanna Sannino ed Antonio Di Matteo.

Il programma di dettaglio, sia per la parte dei documentari che per la parte artistica e’ in lavorazione, ma lo spirito di AGRODOC non cambia:valorizzazione dell’ arte Campana, del suo territorio, delle sue tradizioni, dei suoi artisti del passato e del presente con uno sguardo al futuro ed alle nuove generazione.

Grazie di cuore alla RAI ed a tutte le delegazioni che sostengono l’ iniziativa, all’ ideatore e direttore artistico Francesco Comunale, che oggi ha partecipato all’ evento ed all’ ANCI NAZIONALE ed all’ ANCI CAMPANIA per l’ ospitalita’ e la condivisione.

I sindaci, gli amministratori, gli addetti ai lavori della Campania sono invitati a partecipare.

Ringrazio gli Amministratori della Campania che, trovandosi al Lingotto Fiere, hanno partecipato alla conferenza stampa, come i Sindaci di Amalfi, Striano e Cava dei Tirreni Daniele Milano, Giulio Gerli e Vincenzo Servalli.