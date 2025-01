REGIONALI 2025. IL SILENZIO DI DE LUCA, SCHLEIN E MOVIMENTO 5 STELLE IN ATTESA DEL GOVERNO

E’ sceso il silenzio, almeno per il momento, sulla vicenda del Terzo Mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca: il Governatore, negli ultimi giorni, ha dribblato taccuini, microfoni ed eventi pubblici; sta evitando di intervenire sul tema delle Regionali in Campania anche la Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Shlein; si è, del tutto, eclissato l’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico che potrebbe essere il candidato presidente del Campo Largo in quota Movimento 5 Stelle.

Intanto, quella di oggi, martedi’ 7 Gennaio, dovrebbe essere decisiva per la decisione del Governo Meloni di impugnare la legge regionale della Campania sul terzo mandato dinanzi alla Corte Costituzionale che, appena lo scorso 10 Dicembre, ha rigettato il ricorso della Regione Liguria che avrebbe voluto estendere la norma sul terzo mandato anche ai sindaci dei Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.