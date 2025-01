PROVINCIA DI SALERNO. CHIUSA PARTITA DELEGHE, GUZZO E’ PRONTO A RIPARTIRE CON LA MAGGIORANZA

Chiusa, proprio ad inizio anno 2025, la partita delle deleghe da assegnare ai Consiglieri Provinciali, con le ultime due affidate a Napoliello (Italia Viva) e Luongo (Partito Democratico), il Presidente della Provincia facente funzioni Giovanni Guzzo, mandata in archivio la pausa per le festività natalizie, è pronto a ripartire con la sua maggioranza a Palazzo Sant’Agostino. Non ne farà piu’ parte, come annunciato, il Consigliere Provinciale dei Moderati Gerardo Palladino, transitato, ufficialmente, tra i banchi dell’opposizione ma i numeri sono ampi e larghi all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. E mercoledi’ 8 gennaio torna l’appuntamento con la consueta riunione di maggioranza a Palazzo Sant’Agostino, una abitudine che va avanti da anni, sempre all’interno della coalizione di centro sinistra: il Vice Presidente Guzzo incontrerà tutti i Consiglieri Provinciali di maggioranza per una prima programmazione delle attività da portare avanti nel 2025 che si è appena aperto.

