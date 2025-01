SOSTEGNO ALLE FORZE DELL’ORDINE, UNA DELEGAZIONE DI FRATELLI D’ITALIA IN VISITA IN QUESTURA A SALERNO

“Sostegno e vicinanza alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno operano con dedizione, professionalità e coraggio per garantire la legalità e la sicurezza sul nostro territorio”. Lo dichiara il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri al termine dell’incontro avuto, nel pomeriggio, con il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio – a cui hanno partecipato anche il senatore Antonio Iannone, il presidente provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore e il responsabile enti locali Italo Cirielli – nell’ambito delle iniziative di supporto organizzate in tutta Italia dal partito di Giorgia Meloni. “Abbiamo espresso la nostra solidarietà, vicinanza e riconoscenza al Questore e a chi quotidianamente indossa e onora la divisa, mettendo a rischio la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini come avvenuto, anche di recente, a Rimini. E abbiamo ribadito con forza – sottolinea Vietri – che sono inaccettabili gli attacchi subiti dagli agenti, come dimostrano gli ultimi episodi a Torino che hanno visto i poliziotti aggrediti, nonché a Milano dove sono stati insultati da gruppi di stranieri. Il Governo Meloni, in questi primi due anni, ha messo in campo una serie di misure concrete, dal rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa alle maggiori tutele legali previste dal Ddl Sicurezza, alle extra-assunzioni. Anche la lotta alle occupazioni abusive e la volontà di estendere il modello Caivano ad altre aree periferiche – un esempio è il recente sgombero delle Vele di Scampia (Napoli) – dimostrano un’attenzione senza precedenti verso i nostri territori, in cui le Forze dell’Ordine sono fondamentali per il mantenimento dell’ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e la protezione dei cittadini. Sicuramente c’è ancora tanto da fare, ma stiamo sulla strada giusta. Con noi – conclude Vietri – troveranno sempre supporto e tutela”.

Share on: WhatsApp