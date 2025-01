PAGANI. IL POST AL VELENO DEL SINDACO LELLO DE PRISCO: “CHI OPERA SBAGLIA, CHI NON OPERA RAGLIA”

Nel cuore di una crisi politica senza precedenti per il suo mandato da Sindaco del Comune di Pagani, Lello De Prisco, primo cittadino del centro dell’Agro che, in questi giorni, sta facendo i conti con una maggioranza che assottiglia i suoi numeri per le scelte di alcuni consiglieri comunale, affida al suo profilo Fb, uno sfogo al veleno diretto, evidentemente, a qualcuno nel mondo politico di Pagani.

“Chi lavora veramente”, scrive il Sindaco Lello De Prisco, “non ha tempo di fare chiacchiere a vuoto. Chi opera sbaglia, chi non opera raglia”. A chi sarà rivolto il messaggio social del Sindaco di Pagani ? Ah, saperlo…