SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO PREMIA GLI STUDENTI PIU’ MERITEVOLI DEL TERRITORIO

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di San Cipriano Picentino ha celebrato, all’interno dell’Aula Consiliare, il Premio al Merito per gli studenti che, nel corso dell’anno appena trascorso, hanno ottenuto la maturità con votazioni alte. Una scelta del Sindaco Sonia Alfano, insieme a tutta l’amministrazione comunale di San Cipriano Picentino, che, anche per il 2025, ha premiato i giovani del territorio con un simbolico premio in denaro, con la copia della Costituzione Italiana ma, soprattutto, con un grande abbraccio di incoraggiamento per proseguire il percorso di formazione. Ecco l’elenco completo degli studenti premiati.

Alessandra Ascolese, Valetina Capozzoli, Roberta Cioffi, Lucia Citro, Angelica D’Aquila, Giovanna De Martino, Rosina De Siomone, Maria Concetta Elia, Roberta La Rocca, Sara Longobardi, Manuela Sessa, Federica Sica, Alessia Sorgente, Antonio Vitolo, Christian Vitolo e Roberta Zoccola.