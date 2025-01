STEFANO BONACCINI SI ALLINEA ALLA SCHLEIN: “TERZO MANDATO ? CI SONO REGOLE DA RISPETTARE”

Anche l’ex Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, oggi europarlamentare del Partito Democratico, sulla questione del Terzo Mandato di De Luca, si avvicina alle posizioni della Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein. In un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale Bonaccini, che pure nella campagna elettorale per le Primarie Pd ha potuto contare sul sostegno di De Luca, parla di “una legge che esiste e che deve essere rispettata”, aggiungendo la necessità, in politica, di dare vita ad un ricambio, cosi’ come fatto in Emilia Romagna dove lo stesso Bonaccini non ha invocato, per se’, il terzo mandato, lasciando spazio al 39enne De Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente dell’Upi, eletto Presidente della Regione Emilia Romagna.

Share on: WhatsApp