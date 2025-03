REGIONALI 2025. IL SINDACO DI NAPOLI MANFREDI: “NON MI CANDIDO, RESTO AL COMUNE”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nonche’ presidente Anci, ha confermato che non si candidera’ alle prossime elezioni Regionali in Campania: “Mi fa piacere che i cittadini pensino a me per la Regionali perche’ significa che godo della loro fiducia, pero’ sono impegnato al massimo per Napoli, per portare a termine questo progetto di crescita che stiamo realizzando e quindi su quello sono assolutamente concentrato. Ovviamente daro’ il mio contributo delle Regionali come e’ naturale che sia, ma a me piace fare una cosa per volta”, ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci a 24 Mattino su Radio 24.

