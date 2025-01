REGIONALI 2025 IN CAMPANIA: LA DATA PIU’ PROBABILE E’ QUELLA DEL 9 E DEL 10 NOVEMBRE

Domenica 9 e Lunedi’ 10 Novembre 2025: potrebbe essere questa la data per le Elezioni Regionali in Campania. Una ipotesi che inizia a circolare non solo in Campania ma anche nelle altre Regioni che, nell’autunno di quest’anno, saranno coinvolte dalla tornata elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha chiesto a tutte le Regioni chiamate al voto (Veneto, Campania, Puglia, Toscana) di evitare lo spezzatino elettorale di quest’anno – con Liguria, Emilia Romagna e Toscana al voto in tre date diverse – immaginando una sola data per la convocazione delle elezioni.

Resta, sullo sfondo, la richiesta, ancora non formalizzata da parte dell’Assemblea Stato Regioni, di ottenere una proroga di 6 mesi per gli attuali consigli regionali, spostando la data delle elezioni alla primavera del 2026.