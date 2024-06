REGIONALI 2025 IN CAMPANIA. MARTUSCIELLO ANNUNCIA L’AVVIO DELLA CAMPAGNA DI ASCOLTO

Prenderanno il via la prossima settimana gli incontri con tutte le categorie e le forze sociali per scrivere un programma per le elezioni regionali in Campania partecipato e rappresentativo”. Lo annuncia, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Sento forte la responsabilità di essere il candidato alle europee più votato dell’intero centrodestra – afferma Martusciello -e per questa ragione mi muoverò per dare finalmente alla Campania un governo che sia all’altezza delle sfide”

