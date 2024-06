SAN CIPRIANO PICENTINO. IL 25 GIUGNO LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

E’ stata fissata per marterdi’ 25 giugno, a partire dalle 19:00, la prima seduta del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno. Per il Sindaco, confermato, Sonia Alfano ci sarà la cerimonia di giuramento ed il discorso di insediamento per l’avvio del secondo mandato da primo cittadino del Comune dei Picentini: e l’appuntamento con il primo consiglio comunale sarà anche l’occasione per la prima uscita pubblica della Giunta Comunale, nominata dal Sindaco Sonia Alfano, che va nella direzione della continuità con la precedente amministrazione. Saranno, invece, tanti i volti nuovi all’interno del Consiglio Comunale con il Gruppo Insieme Possiamo, la lista che ha sostenuto la vittoria di Sonia Alfano, che porta all’interno dell’assise comunale i neo consiglieri Francesco Barbarito, Mariano Alfano, Leandro Cioffi e Luigia Di Martino

Share on: WhatsApp