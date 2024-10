REGIONALI 2025. IN SETTIMANA INCONTRO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DI TUTTO IL CENTRO DESTRA

Anche il Centro Destra della Regione Campania, in attesa di conoscere il nome del candidato Presidente – che potrebbe arrivare entro la fine del mese di Novembre – inizia ad organizzarsi in vista dell’ultimo anno di attività del Consiglio. Dopo la riunione dei consiglieri di maggioranza con il Presidente De Luca, in programma per mercoledi’ 23 Ottobre a Napoli, è probabile che anche i gruppi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Moderati e Riformisti possano avere un confronto per stabilire una linea politica comune da portare avanti nei prossimi mesi, a cominciare dalla discussione sulla Legge di Bilancio, che sarà approvata, come ogni anno, prima del periodo di stop per le festività natalizie. A lavorare all’incontro, che potrebbe tenersi nella giornata di venerdi’ 25 Ottobre, è, in modo particolare il capogruppo della Lega Severino Nappi, da sempre tra i piu’ attivi dei consiglieri regionali del centro destra.

