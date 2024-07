REGIONALI 2025. LA LISTA DEL PD SI AFFOLLA: TUTTI A CACCIA DI UNA CANDIDATURA AL CONSIGLIO REGIONALE

Pian pianino, la lista del Partito Democratico per le prossime elezioni regionali in Campania si sta affollando. E, questa volta, non c’è nulla di scontato perchè, a differenza di 5 anni fa, la concorrenza interna è forte e non ci sono intoccabili perchè c’è bisogno di tutti i nomi forti all’interno della lista del Pd della Provincia di Salerno. Ed ecco allora spuntare….

…. il nome dell’attuale Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, l’uomo dei piccoli comuni, il politico che dedica le sue attenzioni anche al centro meno popolato del Cilento come del Vallo di Diano. Un nome che, al 99%, sarà parte della lista del Partito Democratico in vista della prossima tornata per le Regionali 2025.

Torna, anche, il nome di Federico Conte, l’ex parlamentare di Leu che, appena qualche giorno fa, ha ufficializzato il suo rientro nei ranghi del Pd, parlando, seppure in maniera indiretta, di un suo coinvolgimento per la campagna elettorale per le Regionali 2025.

E poi gli ex Sindaci Valiante (Baronissi), Cuofano (Nocera Superiore), Canfora (Sarno) che vedono le Regionali come un’occasione d’oro per poter rientrare nella politica attiva.