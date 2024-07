IMMA VIETRI (FDI): “BAGNOLI, GRAZIE A GIORGIA MELONI PARTE IL RILANCIO DELLA ZONA”

“Il Premier Giorgia Meloni e il Ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto hanno firmato il protocollo d’intesa su Bagnoli-Coroglio (Napoli). Ancora una volta, il Governo nazionale dimostra una grande attenzione verso la Campania stanziando 1 miliardo e 218 milioni di euro per portare avanti l’operazione di bonifica e rigenerazione urbana più grande d’Europa”. Lo dichiara il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Quello di oggi è soltanto il primo step di finanziamenti nazionali, che restituirà finalmente ai cittadini un territorio per troppo tempo abbandonato al degrado alle porte di Napoli e valorizzarne la posizione strategica, anche in una prospettiva di rilancio industriale dell’intero Mezzogiorno. Il Governo Meloni si è impegnato, infatti, con due decreti legge, ad assegnare i fondi non solo per Bagnoli, ma anche a favore dei Comuni della Campania per consentire ai sindaci di completare gli interventi avviati con la precedente programmazione ed ha assegnato oltre 400 milioni per l’emergenza bradisismo nei Campi Flegrei”. “Si tratta di investimenti concreti che – sottolinea Vietri – rappresentano la migliore risposta alle tante fake news diffuse, anche negli ultimi giorni, dal governatore De Luca, il quale dovrebbe giustificare i ritardi accumulati dalla Regione nei cicli di programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione. A dicembre 2021 è stata assegnata alla Campania – in conto anticipazione – anche una quota di FSC 2021-2027 pari a 582,2 milioni allocati su interventi di immediata cantierabilità. Ma, a quasi 3 anni dall’assegnazione, risultano spesi appena 93,5 milioni (il 16%) e impegnati solo 141,7 milioni (il 24%). E, in poco meno di 3 anni, sono state assunte obbligazioni soltanto per un quarto dell’assegnazione. Un vero e proprio fallimento amministrativo e politico del governatore della Campania, il quale, invece di blaterare e fare sceneggiate inutili sui social, dovrebbe mettersi a lavorare per provare a dare qualche risposta concreta ai cittadini” conclude Vietri.

