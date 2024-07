REGIONALI 2025. LE GRANDI MANOVRE AL CENTRO: PROVE DI ACCORDO DIFFICILE DA REALIZZARE

Le grandi manovre del centro, l’area politica moderata della Campania, sono già iniziate in vista dell’appuntamento con le prossime elezioni regionali del 2025. I Moderati, Italia Viva, Azione ma anche il movimento di Clemente Mastella: forze politiche che, oggi, mantengono una propria presenza in Consiglio Regionale e che, difficilmente, salvo modifiche della Legge Elettorale, troveranno l’accordo per la presentazione di una lista unitaria. I Moderati di Corrado Matera sono già al lavoro per una propria lista, Mastella, dopo le recenti critiche al Presidente De Luca, potrebbe presentare il proprio movimento insieme alle forze di Centro Destra, per Italia Viva ed Azione, anche se i risultati delle ultime europee non sono stati eccezionali, si va verso la presentazione di liste separate.

