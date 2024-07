PAGANI. LE CRITICHE DI FORZA ITALIA ALL’AZIONE AMMINISTRATIVA DEL SINDACO DE PRISCO

“Passano i giorni, i mesi, gli anni e siamo sempre di più noi cittadini di Pagani che ci interroghiamo sulla situazione sociale, culturale e civile della nostra città. Sfiducia diffusa ed apatia generalizzata che ha portato ad uno stato di rassegnazione e di dormitorio civile. La nostra amata Pagani sembra spegnersi lentamente, la città ha bisogno di un forte slancio amministrativo per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Abbiamo bisogno di azioni concrete che riguardano la pulizia delle strade, mettere in campo strategie per lo sviluppo del commercio e delle attività commerciali, azioni volte a migliorare la sicurezza in città, il rispetto delle regole e di tutte le norme del vivere civile.”

Lo scrivono, in una nota, i responsabili cittadini di Forza Italia e Azzurro Donna Pagani.

Abbiamo bisogno di scuole più belle e più sicure, di servizi attivi per la persona, di individuazione non solo di progetti, ma soprattutto di azioni volte a verificarne la loro efficacia e realizzazione. Sogniamo e vogliamo una città socialmente e culturalmente attiva, che implementi innovazioni e guardi al futuro. Il partito di Forza Italia sarà sempre attento e vigile alle problematiche della città di Pagani con strategie di rilancio in vista soprattutto delle prossime scadenze elettorali, regionali e amministrative.