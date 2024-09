REGIONALI 2025. LE GRANDI MANOVRE SONO GIA’ INIZIATE IN TUTTI I PRINCIPALI PARTITI

Un anno, o poco piu’, all’appuntamento con le elezioni Regionali in Campania: i tempi giusti per iniziare una campagna elettorale per i candidati consiglieri, in attesa di conoscere i nomi dei candidati alla Presidenza della Regione. E, in tutti i partiti, da qualche giorno, sono iniziate le grandi manovre per mettere a punta una griglia di candidati in grado di coprire l’intero territorio della Provincia di Salerno.

Nel Pd, dove la questione Terzo Mandato è piu’ avvertita che in altri partiti, si riparte dai nomi di Luca Cascone, Nino Savastano e Franco Picarone con le candidature, quasi certe, del Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e dell’ex parlamentare Federico Conte. Tra le donne, invece, scontata la candidatura dell’attuale assessore comunale di Nocera Inferiore Federica Fortino.

Per Fratelli d’Italia confermata la ricandidatura del Consigliere Regionale uscente Nunzio Carpentieri che, quasi sicuramente, in lista troverà anche il Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore (che, per statuto, deve dimettersi per candidarsi), il Consigliere Comunale di Sarno Sebastiano Odierna.

In Forza Italia c’è grande fermento, invece, perchè non c’è un Consigliere Regionale uscente: potrebbe esserci la candidatura dell’attuale Coordinatore Provinciale Roberto Celano come anche quella del Sindaco di Santamarina Giovanni Fortunato. Altre importanti novità, già nei prossimi giorni, arriveranno dalla zona della Piana del Sele.