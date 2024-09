MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “SCUOLA, OK PER TRASPORTI, MENSA ED ACCOGLIENZA”

MENSA. Ispirata ai princìpi alimentari della dieta mediterranea, il servizio di refezione scolastica vede come data d’inizio il 16 settembre. L’accesso al servizio prevede il primo accesso per la registrazione al portale ‘novaportal’ per l’iscrizione on-line, mentre per la successiva gestione del servizio sarà possibile farlo direttamente dall’app ‘scuola in tasca’ scaricabile negli store dei principali sistemi operativi IOS e Android.