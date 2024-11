REGIONALI 2025. L’IPOTESI PIANTEDOSI CANDIDATO DEL CENTRO DESTRA RILANCIATA DA MASTELLA

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, candidato alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni del 2025 ? L’ipotesi, che da qualche tempo circola negli ambienti politici del Centro Destra, viene, oggi, rilanciata da Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e leader del movimento NOI DI CENTRO. In un’intervista, pubblicata dal quotidiano IL MATTINO, Mastella lascia, chiaramente, intendere di essere pronto a schierarsi con la coalizione di centro destra, qualora, a guidarla, fosse proprio l’attuale titolare del Viminale.

Intanto, negli ambienti regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si attende la chiusura della tornata elettorale per l’Umbria e per l’Emilia Romagna, per avviare un confronto concreto proprio per la scelta del nome del candidato Presidente in Campania.