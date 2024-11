SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE, TRAGICOCOMICO SPETTACOLO DELLA MAGGIORANZA”

“Nell’ultimo Consiglio Comunale, convocato dalle minoranze consiliari per affrontare due questioni fondamentali che stanno pesantemente gravando sulla nostra comunità – l’emergenza idrica e i lavori della galleria – abbiamo assistito a uno spettacolo davvero tragicomico da parte della maggioranza. La loro condotta, a dir poco inquietante, ha evidenziato un atteggiamento di abbandono e disinteresse verso i problemi reali che attanagliano i cittadini.”

Lo scrive, in un nota, il Consigliere Comunale di Solofra Libera Antonello D’Urso.

Sin dalle prime fasi della seduta, abbiamo notato come pezzo dopo pezzo i rappresentanti della maggioranza abbandonassero l’aula, riducendo in modo drammatico l’importanza di un dibattito essenziale. Questo comportamento ha portato a una caduta del numero legale, un fatto veramente paradossale considerando che le minoranze hanno mantenuto a lungo la discussione aperta, solo per vedere vanificati i nostri sforzi e il nostro impegno, con la conseguente impossibilità di concludere il consiglio comunale. Era in programma la discussione di due punti cruciali, ma il disinteresse della maggioranza ha bloccato ogni possibilità di affrontarli.

Durante la seduta, è emersa in maniera lampante la limitata visione strategica di questa amministrazione sullo sviluppo del nostro territorio. In particolare, la variazione di bilancio presentata è stata trattata in modo del tutto illegittimo, in quanto di esclusiva competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta, poiché non si poteva considerare urgente. Ciò che ci è stato presentato è stato un mero insieme di numeri, privi di una relazione chiara e senza una discussione seria sulle cause e le ragioni che li hanno originati. La presentazione dell’assessore Orsola De Stefano è stata quanto di più improvvisato si potesse immaginare, suscitando serie preoccupazioni politiche e facendo emergere un’assenza critica di pianificazione.

Questa amministrazione sembra quindi muoversi esclusivamente in una logica di interessi a breve termine, trascurando deliberatamente la visione strategica necessaria per il futuro del nostro Comune. La fuga dalla responsabilità e l’improvvisazione apparente non fanno altro che aumentare la preoccupazione tra i cittadini, i quali meritano un’attenzione seria e costante sui temi che incidono direttamente sulla loro vita quotidiana.

Dobbiamo farci portavoce di un cambiamento. È indispensabile che la maggioranza comprenda l’urgenza di affrontare le problematiche della nostra comunità con serietà, impegno e una strategia a lungo termine. Non possiamo permettere che la nostra voce venga ignorata e che le questioni fondamentali vengano cestinate nell’indifferenza. È giunto il momento di vigilare e chiedere conto a questa amministrazione delle sue azioni e dei suoi silenzi. Continueremo a lottare per il benessere del nostro territorio e per garantire che i problemi dei cittadini siano sempre al centro dell’azione politica.