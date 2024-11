REGIONALI 2025. LA LISTA DI FORZA ITALIA CON CICCONE, CELANO, PELLEGRINO, DI LEO E LANZETTA

Prende corpo, in maniera abbastanza rapida, la lista che Forza Italia si appresta a presentare per la prossima tornata elettorale dell’Autunno 2025 in Provincia di Salerno. Il lavoro del Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello sta portando, con ampio anticipo rispetto alle scadenze, alla composizione di una lista che punta a migliorare il dato delle Regionali 2020. In campo ci saranno Lello Ciccone, Roberto Celano, Nicola Pellegrino, Luigi Di Leo e Tonia Lanzetta ma, già nelle prossime settimane, dovrebbero arrivare gli oj da parte di altri esponenti politici della Provincia di Salerno.

Con Forza Italia, da Battipaglia, c’è la candidatura di Annalisa Spera che, proprio di recente, ha tenuto un incontro pubblico insieme ai vertici regionali e provinciali del partito degli Azzurri.

Da Scafati, con ogni probabilità, ci sarà un nome sostenuto dal Sindaco Pasquale Aliberti: non si esclude un ritorno al passato, con la candidatura di Monica Paolino che, in Consiglio Regionale, c’è già stata. Dal Comune di San Marzano sul Sarno, invece, rimbalza il nome dell’ex Sindaco Carmela Zuottolo.

Poi, il Cilento: in campo, al momento, i nomi di Costabile Spinelli e dell’imprenditore del settore turistico Nanni Marsicano che, proprio ieri, ha preso parte ad una iniziativa pubblica con Fulvio Martusciello.