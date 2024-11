PROVINCIA DI SALERNO. COSTABILE (FI): “BIBLIOTECA CHIUSA? DIMISSIONI DI ALFIERI ORAMAI NON PIU’ RINVIABILI”

“All’alba di un nuovo segno indelebile e negativo per la storia di questa provincia e, in questo caso, per la storia della città di Salerno, è indispensabile una considerazione politica circa lo stallo amministrativo a cui ci obbliga la posizione del Presidente Alfieri.

Se la Biblioteca Provinciale, che è bene inestimabile per la nostra provincia e che è a disposizione soprattutto dei cittadini di Salerno che potrebbero beneficiarne essendo essa stessa posta nel capoluogo in via Laspro, viene chiusa per l’ormai ingestibile degrado che la rappresenta la sconfitta è tutta da attribuire ad un’amministrazione eletta grazie ad una legge inefficace, la famosa Delrio che assegna a consiglieri e sindaci dei singoli comuni il compito di votare i propri rappresentanti in seno al consiglio provinciale.

Al contempo, è impensabile che i componenti di questo consiglio provinciale, dapprima mal guidati dal Presidente Alfieri, ad oggi restano immobili nell’attesa di una decisione, circa le dimissioni, che non arriva nonostante i fatti di cronaca più recenti.

Le conseguenze non tardano ovviamente a farsi palesi, ed oggi è il caso di una struttura pubblica che, tra le varie funzioni è anche forse l’ultimo luogo di studio veramente pubblico, teoricamente fruibile da parte degli studenti che tuttavia hanno sempre lamentato il posizionamento periferico e lo scarso collegamento con i principali quartieri della città, ed è certo comunque che persa questa i nostri concittadini più giovani non troveranno certamente alternativa per studiare altrove, fuori casa ma comunque in città.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani procederà ad inviare una lettera di lamentela ufficiale al consigliere provinciale di Forza Italia, affinchè possa richiedere interventi urgenti e soprattutto un maggiore stanziamento di fondi all’amministrazione provinciale al fine di procedere celermente alla riapertura di uno spazio pubblico già da tempo attenzionato per le cattive condizioni in cui versa.”

È la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania e coordinatore provinciale di Salerno