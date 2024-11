REGIONALI 2025. L’IRONIA DI MARTUSCIELLO (FI): “CAMPANI NON SCEGLIERANNO TRA FICO ED UNO CHE SI CREDE FICO”

“I campani non saranno costretti a scegliere tra uno che si crede fico e uno che si chiama Fico. Un’alternativa è possibile”. Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, a margine di un’iniziativa elettorale a Napoli parlando delle elezioni regionali di ottobre 2025. “Ci stiamo preparando con serietà – sottolinea Martusciello – a questo appuntamento cruciale. Giovedì, tre nuovi sindaci formalizzeranno la loro adesione a Forza Italia nelle mani del presidente Antonio Tajani, e questo è solo l’inizio. I moderati troveranno casa con Forza Italia e saranno protagonisti di una nuova stagione in Regione Campania”.

Share on: WhatsApp