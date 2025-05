REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO (FI): “NO AL VOTO 23 NOVEMBRE, E’ GIORNATA DI LUTTO PER IRPINIA”

Il 23 novembre è per la Campania una data di lutto, di ricordo di sofferenza. Auspichiamo che ci sia la sensibilità per i tanti che in quel giorno del 1980 hanno perso tutto, affinché non si celebri in quella data l’appuntamento elettorale per le regionali. Si vada alla domenica prima o a quella dopo”. Lo dichiara in una nota Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in CAMPANIA, riferendosi al giorno dell’anniversario del terremoto dell’Irpinia. “Lo chiediamo ufficialmente – aggiunge – al presidente della Regione, che avrà il compito di convocare i comizi”.

