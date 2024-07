REGIONALI 2025. NELLA LEGA DI SALERNO SI PREPARA LO SCONTRO TRA TOMMASETTI E SANTORO

Aurelio Tommasetti, Consigliere Regionale in carica, Dante Santoro, Consigliere Comunale di Salerno, reduce dall’esperienza con le Elezioni Europee: sono questi i due nomi dai quali si parte, in Provincia di Salerno, per la composizione della lista della Lega che si presenterà alla prossima tornata per le Regionali 2025 in Campania.

Uno scontro che, ampiamente annunciato, sarà anche una verifica per la classe dirigente del partito di Matteo Salvini che, in Campania, a breve, affronterà anche la fase dei Congressi, dopo la nomina del Commissario Regionale Durigon, al posto di Valentino Grant, impegnato con la campagna elettorale per le Europee.